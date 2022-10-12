Antalya haberi... Kumluca Belediyesi yönetimi grev yapan işçilerle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Antalya haberi... Kumluca Belediyesi yönetimi grev yapan işçilerle ilgili açıklama yaptı

12.10.2022 15:44
Antalya haberi... Kumluca Belediyesi yönetimi grev yapan işçilerle ilgili açıklama yaptı

Antalya gelişmesine göre Kumluca Belediyesinde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerce başlatılan grev devam ediyor.

Kumluca Belediyesinde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerce başlatılan grev devam ediyor.

Kumluca belediye başkan yardımcıları Ahmet Alagöz ve Osman Duran, grev yapan işçilerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Alagöz, Genel İş Sendikasının 12 Mayıs'taki toplu iş sözleşmesi teklifinde en alt kademedeki personele ödenecek maaş tutarının bürüt 25 bin 852 lira olduğunu iddia ederek, enflasyon farkı, dini bayramlar, ikramiye, değişik yardımlar eklendiğinde Türkiye'de örneği görülmemiş bir sözleşmeye imza atmalarının istendiğini savundu.

Sözleşmenin imzalanmaması halinde olaylar çıkartılarak belediyeye diz çöktürülmeye çalışılacağını iddia eden Alagöz, şöyle devam etti:

"Biz işçilerimizin ve Kumluca halkının hakkını koruyoruz, belediye olarak baskılara diz çökmeyeceğiz. Kumluca Belediyemiz 500'ün üzerinde çalışanıyla halkımıza en iyi şekilde hizmet verme çabası içindedir. Mevcut çalışanlarımıza ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak maaşlarında iyileştirmeler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Greve giden işçi arkadaşlarımızın (9 bin lira maaşa razıyız) gibi söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Genel İş Sendikasının sözleşme teklifi elimizde ve taleplerini ele aldığımızda ortaya çıkan rakam en düşük olarak 25 bin 852 liradır."

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Duran da Genel İş Sendikası'nın grev kararı almasında iş akitleri sonlandırılan bazı işçilerin işe geri alınmaması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamamasını gerekçe gösterdiğini ifade ederek, işten çıkartılan işçilerle ilgili konunun yargıya taşındığını bu konuda nihai kararı hukukun vereceğini ifade etti.

Belediye bünyesinde bazı işçilerin görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda da idarenin tasarruf yetkisini kullandığını belirten Duran, "Her konuda bizim ve işçilerimizin gözeteceği tek şey hukuktur. Çalışma şartları, iş akitlerinin sonlandırılması gibi konularda hukuk ne karar verirse uygulanır. Bizim grevi bırakıp çalışmak isteyen tüm çalışanlarımıza kapımız açık. Hatta çözüm olarak belediye kanunu ve sendikalar kanununa bağlı olarak 16 Eylül tarihli sözleşme masasında vermiş olduğumuz bütçe imkanları doğrultusundaki teklifimiz geçerlidir. Eğer sendika samimiler ise buyursunlar gelsinler, davullu zurnalı sözleşme imzalayalım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Osman Duran, Türkiye, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberi... Kumluca Belediyesi yönetimi grev yapan işçilerle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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