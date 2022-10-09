Antalya haberi... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Antalya haberi... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

09.10.2022 19:22
Antalya haberi... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

Antalya haberler... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri gerçekleştirildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri gerçekleştirildi.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Seydi Tahsin Güngör mavi liste ile Manavgat Sanayici ve İş İnsanlar Derneği ( MASİAD) eski başkanı Turgay Akar kırmızı liste ile yarıştı.

Seçimde kırmızı ve mavi renklerin dışında 2 meslek komitesi de bağımsız olarak beyaz renkli listeyle seçime girdi.

26 sandığın kurulduğu seçimlerde 17 meslek komitesini temsilen 109 komite üyesi ile 46 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Seçimlerde mevcut başkan Seydi Tahsin Güngör'ün mavi listesi 12 meslek komitesinde, Turgay Akar'ın kırmızı listesi ise 3 komitede üstünlük sağladı. Seçimde bağımsız olarak giren beyaz listenin dışında diğer gruplar seçime katılmadı.

Oy sayımı tamamlandıktan sonra Güngör'ün mavi listesindeki taraflar sevinç gösterisinde bulundu.

İlk aşamasında meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı MATSO'da, ileriki günlerde başkan, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB delegeleri ve disiplin kurulu belirlenecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberi... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberi... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika
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