Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası Rusya'dan kaçış devam ediyor: Antalya bileti 200 bin lirayı buldu - Son Dakika
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Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası Rusya'dan kaçış devam ediyor: Antalya bileti 200 bin lirayı buldu

23.09.2022 11:30

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşları Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana kentlerine yoğun talebi sonucu uçak bileti fiyatlarında 10 kat pahalılaştı. Moskova'dan Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 200 bin liraya satıldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

11 BİN DOLARA SATILDI

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 200 bin liraya satıldığı belirlendi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.

Putin'in seferberlik kararı sonrası Rusya'dan kaçış sürüyor! Antalya'ya son bilet 200 bin liraya satıldı

ASKERİ SİCİL BELGESİ İSTENİYOR

Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya'nın yanı sıra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor. Hava yolu şirketlerinden birçoğu da kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.

REZERVASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten, Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı. Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi. Rusya'dan Antalya'ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.

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Kaynak: DHA

Antalya, İzmir, Rusya, Bakü, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası Rusya'dan kaçış devam ediyor: Antalya bileti 200 bin lirayı buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası Rusya'dan kaçış devam ediyor: Antalya bileti 200 bin lirayı buldu - Son Dakika
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