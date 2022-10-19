Antalya haberi | Serik'te çıkan otluk yangınında arı kovanları zarar gördü

Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 100 arı kovanı zarar gördü.
Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisindeki otlukta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, alanda bulunan 400 arı kovanından 100 kadarında hasar oluştu.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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