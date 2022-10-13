Antalya haberleri: Alanya'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya haberleri: Alanya'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

13.10.2022 12:06
Antalya haberleri: Alanya'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

Antalya gündem haberi | Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ettiği oğlunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ettiği oğlunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde oğlu Cihat G'yi (28) silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Duran G. (50), jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Duran G'nin ifadesinde, bıçakla saldıran oğlunu, kendisini korumak için vurmak zorunda kaldığını iddia ettiği öğrenildi.

Cihat G. ile babası Duran G. arasında dün iş yerinde başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, babası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Cihat G. kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mahmutlar, Antalya, Alanya, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri: Alanya'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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