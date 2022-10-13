Cihat G. ile babası Duran G. arasında dün iş yerinde başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, babası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Cihat G. kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde hayatını kaybetmişti.

Duran G'nin ifadesinde, bıçakla saldıran oğlunu, kendisini korumak için vurmak zorunda kaldığını iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya haberleri: Alanya'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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