Antalya haberleri: Antalya Barosunun olağan genel kurulu başladı - Son Dakika
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Antalya haberleri: Antalya Barosunun olağan genel kurulu başladı

15.10.2022 14:46
Antalya haberleri: Antalya Barosunun olağan genel kurulu başladı

Antalya haber: Antalya Barosunun olağan genel kurul toplantısı başladı.

Antalya Barosunun olağan genel kurul toplantısı başladı.

Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılan genel kurulda, başkanlık divanının seçiminin ardından meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılını dolduran üyelere plaket verildi.

Yönetim kurulunun geçmiş döneme ilişkin çalışma ve hesap raporları ile denetleme kurulunun raporları oylanarak kabul edildi.

Yarın yapılacak seçimler için mevcut başkan Hüseyin Geçilmez ile Cenk Soyer listeleriyle, Alperen Erol ile Mücahit Gündoğdu ise bağımsız olarak başkan adaylıklarını açıkladı.

Genel kurulda, 6 bin 271 baro üyesi oy kullanabilecek.

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Kaynak: AA

Nazım Hikmet Ran, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri: Antalya Barosunun olağan genel kurulu başladı - Son Dakika

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