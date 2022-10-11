Antalya haberleri: Antalya'da 6 gündür haber alınamayan genç kazada yaralı ve baygın halde bulundu - Son Dakika
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Antalya haberleri: Antalya'da 6 gündür haber alınamayan genç kazada yaralı ve baygın halde bulundu

11.10.2022 13:53

Antalya 3. sayfa haberine göre Antalya'da 6 gündür haber alınamayan genç kazada yaralı ve baygın halde bulundu 6 gündür oğlunu arayan anne oğlunun yanındaki kadın tarafından ısırıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce babasına ait otomobille evlerinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan genç, trafik kazası...

Antalya'da 6 gündür haber alınamayan genç kazada yaralı ve baygın halde bulundu

6 gündür oğlunu arayan anne oğlunun yanındaki kadın tarafından ısırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce babasına ait otomobille evlerinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan genç, trafik kazası sonrası yaralı ve baygın halde bulundu. Oğlunu merak ederek olay yerine gelen annenin ise gencin yanında bulunan kadın tarafından yüzünün ısırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki otel çalışanı Sinan K., 5 Ekim tarihinde Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki evlerinden arkadaşlarının yanına gideceğini belirterek, babasına ait 16 DF 697 plakalı beyaz Opel marka otomobille ayrıldı. Sinan K.'nın eve gelmemesi üzerine ailesi Şelale Polis Merkezine giderek hem oğulları hem de otomobilleri için kayıp başvurusunda bulundu. Sinan K.'nın Yeniköy-Dolbazlar Mahalleleri arasında tarla içerisinde bulunan sulama kanalına çarpmak suretiyle kaza yaptığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bilgi vermesin üzerine olay yerine anne ve baba da geldi. Yapılan incelemede aracın sulama kanalına çarparak devrildiği belirlendi.

Araçtan yaralı çıkarılan Sinan K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, iddiaya göre otomobilde yolcu olarak bulunan D.Y. isimli kadınla Sinan K.'nın annesi arasında tartışma yaşandı. D.Y.'nin Sinan K.'nın annesinin yüzünü ısırarak yaraladı. Sinan K. ve annesi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Şahsın hastanede yapılan alkol testinde uyuşturucu madde kullandığının belirlendi.

Sinan K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberleri: Antalya'da 6 gündür haber alınamayan genç kazada yaralı ve baygın halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri: Antalya'da 6 gündür haber alınamayan genç kazada yaralı ve baygın halde bulundu - Son Dakika
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