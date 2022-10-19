Antalya haberi... Antalya'da arı kovanları alev alev yandı - Son Dakika
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Antalya haberi... Antalya'da arı kovanları alev alev yandı

19.10.2022 11:11

Antalya haberi: Antalya'da arı kovanları alev alev yandı 100 arı kovanından bir çoğu yanarak kül oldu Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangında çok sayıda arı kovanı yanarak telef olurken, arıcıların kalacağı kulübe de kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da arı kovanları alev alev yandı

100 arı kovanından bir çoğu yanarak kül oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangında çok sayıda arı kovanı yanarak telef olurken, arıcıların kalacağı kulübe de kullanılamaz hale geldi. Arı kovanları sahibi Fuat Çiçek, " Sivas'tan bugün yoldan geldik. Yangın sonrası çaresiz kaldık, söndüremedik. Demek ki büyük afetler bu şekilde oluyormuş" dedi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi Alaçeşme Mevkiinde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alanı sardı. Dumanları fark eden arıcılar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederken, mahalle halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Arıların çevreye yayılmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekiplerin yardımına arıcılar yetişti. Söndürülen yangın sonrası, otluk alanda bulunan 100 arı kovanından bir çoğu yanarak kül oldu.

"Yangın sonrası çaresiz kaldık, söndüremedik"

Arı kovanları sahibi Fuat Çiçek, " Sivas'tan bugün yoldan geldik. Millet rahatsız olmasın diye biraz duralım dedik. Alev bir anda gelince bilemedik. Yoldan geldik, önce kulübemizi kurduk akşam yatmak için. Nereden geldiyse ateşi fark edemedik. Yatak, yorgan hepsi gitti. Şu anda burada 100 tane arı kovanı var. İçinden ne kadar sağlam çıkar belli değil. Yangın sonrası çaresiz kaldık, söndüremedik. Demek ki büyük afetler bu şekilde oluyormuş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberi... Antalya'da arı kovanları alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberi... Antalya'da arı kovanları alev alev yandı - Son Dakika
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