Antalya haberleri | Antalya'da dolu cam seralara zarar verdi - Son Dakika
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Antalya haberleri | Antalya'da dolu cam seralara zarar verdi

15.10.2022 12:24

Antalya haberine göre - Antalya'da dolu cam seralara zarar verdi Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı etkili olan dolu yağışı cam seralara zarar verdi.

- Antalya'da dolu cam seralara zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı etkili olan dolu yağışı cam seralara zarar verdi.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın, bazı ilçelerinde gerçekleşen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde sabaha karşı misket büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu bölgede bulunan tüm seraların camlarını kırdı, içinde yetiştirilen ürünlere zarar verdi. Olay sonrası beyaza bürünen mahallede zarar gören çiftçiler için hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberleri | Antalya'da dolu cam seralara zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri | Antalya'da dolu cam seralara zarar verdi - Son Dakika
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