Antalya haberleri... Antalya'da Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi - Son Dakika
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Antalya haberleri... Antalya'da Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

10.10.2022 22:08
Antalya haberleri... Antalya'da Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

Antalya haberler: Antalya'da Erasmus+ kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Akdeniz Üniversitesine gelen 29 uluslararası öğrenci oryantasyon eğitimi aldı.

Antalya'da Erasmus+ kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Akdeniz Üniversitesine gelen 29 uluslararası öğrenci oryantasyon eğitimi aldı.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamada, Erasmus+ programı kapsamında, 2022-2023 akademik yılı güz döneminde öğrenim görmek ve staj yapmak için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Akdeniz Üniversitesine gelen 29 öğrenciye oryantasyon programı düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan ve Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanları, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere üniversite hakkında bilgi veren Özkan, bir yıl boyunca eğitim alacaklarını, kampüste ve Antalya'da kendilerini misafir edeceklerini belirterek, "Eğitim döneminizin tadını çıkarmanızı diliyorum. Ülkelerinize gittiğinizde burada yaşadığınız anıları ve eğitim kalitemizi anlatarak bizleri tanıtırsanız mutlu oluruz. Güzel ve eğlenceli bir eğitim dönemi geçirmeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan ise Erasmus+ öğrencileri ile oryantasyon sonrasında da güzel projelerde bir arada olacaklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri... Antalya'da Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri... Antalya'da Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi - Son Dakika
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