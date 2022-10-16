Antalya haberleri... Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
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Antalya haberleri... Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü

16.10.2022 10:16
Antalya haberleri... Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü

Antalya haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti.

Kökez Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan 57 yaşındaki Adnan Türker, kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düştü.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Türker'in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Türker'in cenazesinin Akbaş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri... Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya haberleri... Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
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