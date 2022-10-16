İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Türker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya haberleri... Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

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