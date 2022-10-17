Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan 753 personelle yasadışı bahis operasyonu

Antalya'da jandarmanın 753 personelle gerçekleştirdiği yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulamasında 625 iş yeri denetlendi, 7 bin 356 şahıs sorgulandı. Uygulamada, 6 aranan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması çerçevesinde 753 personelin katılımı ile toplam 625 iş yerinin kontrolü gerçekleştirildi. Uygulama neticesinde 7 bin 356 şahıs sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.

İşletmelerde yapılan kontrollerde ise 2 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. - ANTALYA