Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan 753 personelle yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan 753 personelle yasadışı bahis operasyonu

17.10.2022 11:07
Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan 753 personelle yasadışı bahis operasyonu

Antalya gelişmesine göre Antalya'da jandarmanın 753 personelle gerçekleştirdiği yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulamasında 625 iş yeri denetlendi, 7 bin 356 şahıs sorgulandı.

Antalya'da jandarmanın 753 personelle gerçekleştirdiği yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulamasında 625 iş yeri denetlendi, 7 bin 356 şahıs sorgulandı. Uygulamada, 6 aranan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması çerçevesinde 753 personelin katılımı ile toplam 625 iş yerinin kontrolü gerçekleştirildi. Uygulama neticesinde 7 bin 356 şahıs sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.

İşletmelerde yapılan kontrollerde ise 2 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu Kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu Antalya gündem: Antalya'nın 'vahşi güzelliği' yılkı atları turistlerin ilgi odağı oldu Antalya gündem: Antalya'nın 'vahşi güzelliği' yılkı atları turistlerin ilgi odağı oldu Antalya haberi | Antalya'da bir firma daha yüzünü güneşe döndü Antalya haberi | Antalya'da bir firma daha yüzünü güneşe döndü
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan 753 personelle yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak
11:42 Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
11:36 Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
11:13 Sevgilisini zehirleyip öldürdüğü pilavdan kendisi de yemiş: Yanına yatıp ağladım
11:08 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
11:04 İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un görevine son verilmesi için harekete geçildi
10:51 Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım
10:36 25 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
08:02 16 dönüm arazi artık vatandaşın hizmetinde! 30 yıllık mücadelede mutlu sonla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 12:54:47. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan 753 personelle yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement