Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan kaçak ve sahte içki operasyonu

08.10.2022 15:41
Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan kaçak ve sahte içki operasyonu

Antalya 3. sayfa haberi | Antalya'da jandarmanın yaptığı operasyonlarda sahte içki, etil alkol, bandrol ve boş şişeler ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da jandarmanın yaptığı operasyonlarda sahte içki, etil alkol, bandrol ve boş şişeler ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahte içki üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik yapılan çalışmaları neticesinde Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde dört ayrı yerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 194 litre içki, 256 litre etil alkol, 950 adet bandrol, 2 bin 485 adet boş şişe 400 adet etiket ve 184 adet içki aroması ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberleri... Antalya'da jandarmadan kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

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