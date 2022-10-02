ANTALYA'DA MAKİLİK YANGINI - Son Dakika
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ANTALYA'DA MAKİLİK YANGINI

02.10.2022 17:33

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkindeki makilikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler bir anda yayıldı. Bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle yangına 4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi. Ardından Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, iş makineleri, ilk müdahale araçları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı da müdahale çalışmalarına katıldı. Yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.(DHA)

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Kaynak: DHA

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