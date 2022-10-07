Antalya haberleri: Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberleri: Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek

07.10.2022 12:33
Antalya haberleri: Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek

Antalya haberleri: Yaklaşık 100 ülkeden turist ağırlayan Antalya'da yabancı turist hareketliliği devam ediyor.

Yaklaşık 100 ülkeden turist ağırlayan Antalya'da yabancı turist hareketliliği devam ediyor.

İklimi, sahilleri, kültürü, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kaliteli hizmeti ile dünyada tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı. Küresel salgın sonrası yoğun bir sezon geçiren kentteki hareketlilik turizm paydaşlarını da sevindiriyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, ekim ayı olmasına rağmen yoğun turist akışının devam ettiğini söyledi.

Yıla endişeli başladıklarını ancak hazirandan itibaren yüksek doluluk oranlarına ulaştıklarını dile getiren Atmaca, özellikle yabancı turistte gelişlerin devam ettiğini belirtti. Okulların açılmasıyla yerli misafirin büyük ölçüde çekildiğini aktaran Atmaca, "Rusya'daki artış devam ediyor, günlük 80 civarında uçak geliyor. Avrupa ve Orta Doğu'dan gelişler sürüyor. Kemer'den Alanya, Gazipaşa'ya kadar bütün tesislerimiz neredeyse dolu." dedi.

Avrupa başta olmak üzere hemen hemen tüm pazarlarda artış gözlemlediklerini ifade eden Atmaca, salgın sürecindeki kapanmanın da insanlarda tatil özlemini daha da artırdığını kaydetti.

Kış sezonu için rezervasyonlar sevindirici

Atmaca, Antalya'nın sadece yaz sezonuna hitap etmediğini, spor, kongre, toplantı turizmi ile de aranan tatil bölgelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Kış sezonunu da hareketli geçirmeyi beklediklerini anlatan Atmaca, "Golf başladı, görüştüğümüz futbol kampları var, birkaç haftaya kadar tenis başlıyor. Kongre ve fuar ile ilgili çok ciddi talepler geliyor. İyi bir kış sezonu bizi bekliyor. Kıştan da çok umutluyuz. 2 hafta önce Almanya'da bir fuara katıldım ve oradaki yorumlar da bizi memnun etti, Antalya'nın kışı çok iyi geçireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan "üçüncü yaş turizmi" olarak nitelendirilen ileri yaş grubunda da gelişler başladığını belirten Atmaca, tesislerdeki doluluk oranlarının etkenlerinden birinin de üçüncü yaş turizmi olduğunu kaydetti. Atmaca, üçüncü yaş turizmi gurubundakilerin daha uzun süre konakladıklarını söyledi.

İç pazarda kasımda ara tatil, yabancı turistte de aralıkta Noel hareketliliği beklediklerini aktaran Atmaca, "İki ana pazarda sorun yaşamamıza rağmen hazirandan bu yana müthiş doluluklar yakaladık, iyi bir yaz geçiriyoruz, iklim de buna çok müsait. İyi de bir kış geçireceğiz. Turistte 11 milyonu geçtik, ekimdeki yüksek doluluk, kasım ve aralıkta kış turizmi ile 13 milyonu geçeriz gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya'da beklemediğimiz bir hareketlilik oldu"

Side'deki bir otelin genel müdürü Hakan Duran da nisan ve mayısın istenilen düzeyde geçmediğini, asıl sezonun haziranda başladığını söyledi.

Yaz sezonunun uzadığını ve ekimde de yoğunluğun devam ettiğini dile getiren Duran, "Avrupa, Balkan pazarları çok güzel geldi. İskandinav pazarı tekrar hareketlenmeye başladı. Rusya'da beklemediğimiz bir hareketlilik oldu. Şu anda ekimin sonuna kadar doluluklarımız yüksek oranda." dedi.

Duran, kış sezonunun da çok başarılı geçeceğini belirtti.

Turizmde "her şey dahil" sisteminin ön plana çıktığını ve özellikle Antalya'nın kaliteli hizmet sunduğunu anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Akdeniz çanağında 'her şey dahil'i bizim kadar yapabilen yok. Misafirlerimiz evinden çıkmadan önce bir haftalık ya da 10 günlük tatili boyunca ne harcayacağını biliyor. Rakiplerimiz İspanya, Yunanistan, Portekiz'e gittiklerinde bir haftalık tatilin ne olacağını bilmiyor. Bu açıdan daha cazip geliyor. 'Her şey dahil'in çok beğenmesem de önümüzdeki yıllarda hala etkili olacağına inanıyorum."

"Başlangıçtaki belirsizliklere rağmen sezon yüz güldürüyor"

Belek'teki bir otelin genel müdürü olan Ali Burak Özarutan da Türk turizmcisinin keyifli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle zor geçen 2 yılın ardından turist yoğunluğunun istenilen seviyelere çıktığını dile getiren Özarutan, "Yıl başında biraz belirsizlikler olmasına rağmen 2022 tüm turizm camiasının yüzünü güldürüyor. Kış sezonu için de pozitif gelişmeleri ve artan talepleri görüyoruz. Rezervasyonlar sevindirici." diye konuştu.

Özarutan, gelecek sezon için de çok umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı Devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Antalya, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri: Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu! Polisin, ikna çabaları sürüyor
11:05 Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:39 Özel hastanede yaşlı kadına yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Çaresiz kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkartmışlar
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 12:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya haberleri: Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement