Antalya haberleri: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Antalya haberleri: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti

10.10.2022 14:57
Antalya haberleri: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na 2022'nin başından bu yana yaklaşık 500 bin kişi ziyarette bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na 2022'nin başından bu yana yaklaşık 500 bin kişi ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurulu olduğu 650 dönüm alanda 127 türde 1400 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde doğal ve yapay göletler ile şelaleler de yer alıyor.

Görevlilerce bakım, beslenme, temizlik ve kontrolleri yapılan hayvanlar, ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

Hayvanat bahçesi, yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yaralı hayvanlar da tedavi ediliyor

Hayvanat bahçesinde yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavileri de uzman veteriner hekimler eşliğinde, rehabilitasyon ünitesinde gerçekleştiriliyor.

Ocak ayından itibaren 45 türde toplanan 549 hayvanın 398'i tedavilerinin ardından doğayla buluşturuldu.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, ziyaretçilerin parkta hem hayvan türleri hakkında bilgi sahibi olma hem de hayvanları yakından görme şansı elde ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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