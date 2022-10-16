Antalya haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu

16.10.2022 16:44
Antalya haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu

Antalya haber: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında vücudunda Arapça yazılı dövmelerin yer aldığı erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında vücudunda Arapça yazılı dövmelerin yer aldığı erkek cesedi bulundu.

Kalkan Mahallesi Çatal Adaları güneyinde seyir halindeki yelkenli teknedekiler, bir kişinin deniz yüzeyinde sürüklendiğini fark etti. Durumun Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye ekip gönderildi.

Denizden çıkarılan 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği henüz belirlemeyen ve vücudunda Arapça yazılı dövmeler bulunan ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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