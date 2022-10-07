Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu

07.10.2022 18:56

Antalya haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde programlara katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde programlara katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Kentte temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, beraberindeki AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen "AK Parti Manavgat İlçe Teşkilatı Buluşması"na katıldı.

Belediye meclis üyeleri, geçmiş dönem parti mensupları ve AK Parti Gençlik Kolları, Kadın Kolları ile parti üyeleriyle buluşan Çavuşoğlu, katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Çay Bizden Sohbet Sizden" söyleşisinde üniversiteli gençlerle buluştu.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen sene çıkan yangından etkilenen evlerin yerine yenilerini yaptıklarını belirterek, evlerin bazılarının teslim edildiğini, bazılarının da 10 gün içinde teslim edileceğini, bir kısmının da inşaatının sürdüğünü söyledi.

Kentte farklı temaslarda bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, ilçeden ayrılmadan önce gençlerle sohbet etmek istediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.

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Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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