Antalya haberleri! Ekim ayı ortasında Alanya'da deniz keyfi

Ekim ayı ortasında Alanya'da deniz keyfi
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Ekim ayında plajlardaki yoğunluk devam ediyor. Yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, ilçede Ekim ayı ortasında deniz keyfi yapılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığı 28 derece, hissedilen sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü. Yüzde 52 nem oranın olduğu Alanya'da deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü. Ege sahillerine oranla deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu ilçede Ekim ayı ortasında plajlara ilgi devam ediyor. Plajlarda Ekim ayı ortasında deniz sefası sürdüğü görüldü.
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