Antalya haberleri! Ekim ayı ortasında Alanya'da deniz keyfi - Son Dakika
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Antalya haberleri! Ekim ayı ortasında Alanya'da deniz keyfi

11.10.2022 15:59

Antalya habere göre Ekim ayı ortasında Alanya'da deniz keyfi Antalya'nın Alanya ilçesinde Ekim ayında plajlardaki yoğunluk devam ediyor.

Ekim ayı ortasında Alanya'da deniz keyfi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Ekim ayında plajlardaki yoğunluk devam ediyor. Yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, ilçede Ekim ayı ortasında deniz keyfi yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığı 28 derece, hissedilen sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü. Yüzde 52 nem oranın olduğu Alanya'da deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü. Ege sahillerine oranla deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu ilçede Ekim ayı ortasında plajlara ilgi devam ediyor. Plajlarda Ekim ayı ortasında deniz sefası sürdüğü görüldü.

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri! Ekim ayı ortasında Alanya'da deniz keyfi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri! Ekim ayı ortasında Alanya'da deniz keyfi - Son Dakika
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