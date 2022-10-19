Antalya haberleri | Finike'de erken yetişen limonların hasadına başlandı - Son Dakika
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Antalya haberleri | Finike'de erken yetişen limonların hasadına başlandı

19.10.2022 12:16
Antalya haberleri | Finike'de erken yetişen limonların hasadına başlandı

Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde çiftçiler, erken yetişen limonların hasadını yapmaya başladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde çiftçiler, erken yetişen limonların hasadını yapmaya başladı.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaklaşık bin dekar alanda limon üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu alanlardan yaklaşık 5 bin 500 ton civarında limon üretimi yapıldığını belirten Sarıçobanoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda limonun fiyatı1 liraya kadar düştü ama alıcı bulunamadı. Bu yıl limonlarımız 4 ve 5 liraya dalında alıcı buluyor. Üreticilerimiz bu fiyatlardan memnun. İnşallah önümüzdeki günlerde fiyatlar biraz daha iyi olacaktır. İlçede hasat edilen limonun yüzde 30 civarındaki bölümü başta Almanya ve Ukrayna olmak üzere yurt dışına gönderilecek."???????

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Antalya haberleri | Finike'de erken yetişen limonların hasadına başlandı - Son Dakika

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