Antalya haberleri: Finike Kaymakamı Çelik, vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Antalya haberleri: Finike Kaymakamı Çelik, vatandaşları ziyaret etti

10.10.2022 13:44
Antalya haberleri: Finike Kaymakamı Çelik, vatandaşları ziyaret etti

Antalya haber: Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Ulusal Hane Ziyaretleri" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Ulusal Hane Ziyaretleri" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Fatma Soydaş ile Fatma Alkaya'nın evlerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Çelik, yapılması gereken çalışmalar hakkında da ilgili birimlere talimat verdi.

Kaymakam Çelik, yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan program kapsamında ilçe sakinleriyle belli periyotlarda bir araya geleceklerini kaydetti.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gonca Çetiner de yer aldı. ???????

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Kaynak: AA

Kazım Çelik, Yeşilyurt, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri: Finike Kaymakamı Çelik, vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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