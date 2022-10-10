Antalya haberleri: Finike Kaymakamı Çelik, vatandaşları ziyaret etti

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Ulusal Hane Ziyaretleri" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Fatma Soydaş ile Fatma Alkaya'nın evlerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Çelik, yapılması gereken çalışmalar hakkında da ilgili birimlere talimat verdi.

Kaymakam Çelik, yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan program kapsamında ilçe sakinleriyle belli periyotlarda bir araya geleceklerini kaydetti.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gonca Çetiner de yer aldı. ???????