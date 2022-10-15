Antalya haberleri! Manavgat'ta sahilde patlayan kanalizasyon ve kötü koku turistlere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Antalya haberleri! Manavgat'ta sahilde patlayan kanalizasyon ve kötü koku turistlere zor anlar yaşattı

15.10.2022 15:05

Antalya gündem haberi... Manavgat'ta sahilde patlayan kanalizasyon ve kötü koku turistlere zor anlar yaşattı Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve bulutlu havaya rağmen denize giren turistler patlayan kanalizasyon ve yayılan koku sebebiyle zor anlar yaşadı.

Manavgat'ta sahilde patlayan kanalizasyon ve kötü koku turistlere zor anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve bulutlu havaya rağmen denize giren turistler patlayan kanalizasyon ve yayılan koku sebebiyle zor anlar yaşadı. Kanalizasyonun denize döküldüğü bölgede, etrafa saçılan pis kokular nedeniyle turistler burunlarını kapatarak geçebildi.

Manavgat'ta sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından Manavgat'ın üzerini bulut kaplarken, tatil yapan turistler denize girmeye devam etti. Titreyengöl Turizm bölgesinde tamamı 5 yıldızlı otellerden oluşan sahilinde patlayan kanalizasyon denize dökülürken, döküldüğü bölgeyi tamamen siyaha bürüdü. Manzara karşısında şaşkına dönen turistler, kanalizasyonun denize döküldüğü yerin hemen yanı başında denize girmeye ve güneşlenmeye devam ediyor. Bazı turistlerin ise etrafa yayılan pis koku nedeniyle sahilde burunlarını kapatarak gezdiği gözlendi.

Bölgede devriye gezen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol ekibi, kanalizasyonun denize döküldüğünü görünce yetkilileri arayıp bilgi verdi. Kanalizasyonun çevresine ise şerit çekilerek bölgeye girilmesi önlendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri! Manavgat'ta sahilde patlayan kanalizasyon ve kötü koku turistlere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri! Manavgat'ta sahilde patlayan kanalizasyon ve kötü koku turistlere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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