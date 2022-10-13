Son dakika haber | Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı - Son Dakika
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Son dakika haber | Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı

13.10.2022 15:08

Son dakika haberlerine göre Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı Alkollü çıkan aday sürücünün ehliyeti de iptal edildiANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı

Alkollü çıkan aday sürücünün ehliyeti de iptal edildi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, alkollü oldukları belirlenen araç ve motosiklet sürücülerine toplam 10 bin 994 TL para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı belirlenen aday sürücünün ehliyeti ise iptal edildi.

Kaza; Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevre yolu köprüsü çıkışında meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Batuhan İ., idaresindeki 07 ACT 519 plakalı motosiklet, yolun sağ tarafında park halinde bulunan Miraç K'ye ait 07 LTD 12 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çarpmanın şiddetiyle başını ticari aracın arka cam ve kaportasına çarpan motosiklet sürücüsü Batuhan İ., yolcu Cemil Y. ile hafif ticari araç sürücüsü Miraç K., yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Batuhan İ., ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Hastanede yapılan alkol kontrollerinde her iki sürücünün de alkollü olduğu, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, hafif ticari araç sürücüsünün ise aday sürücü olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, motosiklet sahibine ehliyetsiz kişiye araç vermekten 3 bin 674 TL para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası yazılan hafif ticari araç sürücüsünün aday sürücü olduğu ve ehliyetinin iptal edildiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı - Son Dakika
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