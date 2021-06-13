ANTALYA HAFİ TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI BİSİKLETTEKİ MÜZEYYEN ÖLDÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Müzeyyen Koç (23), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın şiddetiyle duramayan araç karşı yönden gelen başka bir araçla da çarpıştı. Kazanın ardından sürücü Hasan K. (49) gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Mersin yönüne doğru giden Hasan K. idaresindeki 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi'nde bulunan kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Müzeyyen Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Müzeyyen Koç birkaç metre ileriye savrulurken, Hasan K.'nin kullandığı araç ise karşı yönden gelen Ferhat A. yönetimindeki 07 E 8784 plakalı hafif ticari araca çarparak durde.

Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi geldi. Yapılan incelemede bisiklet sürücüsü Müzeyyen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Müzeyyen Koç'un cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Hasan K. ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.