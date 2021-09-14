Üye Girişi
Antalya Hal komisyoncularından denetime destek - Son Dakika

Antalya Hal komisyoncularından denetime destek

14.09.2021 14:49

Antalya Toptancı Hal Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Karataş, üretimde girdi ayaklarının da denetlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Denetleme yapılsın biz hiçbir zaman denetlemelere karşı değiliz. Ürünün kalitesine göre fiyatlar belirlenir.

Antalya Toptancı Hal Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Karataş, üretimde girdi ayaklarının da denetlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Denetleme yapılsın biz hiçbir zaman denetlemelere karşı değiliz. Ürünün kalitesine göre fiyatlar belirlenir. Domatesi 1-2-3 TL dememiz gibi bir şey yok, ürünün kalitesine göre değişir. Biberi 3 TL'ye veriyorum, zincir markette fiyat iki katına çıkmış. Bu uçuk bir fark. Bunun olması yanlış, esas oraların denetlenmesi gerekiyor." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" demişti. Bu açıklamanın ardından Ticaret Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri, 9 büyükşehrin toptancı halinde hem mevzuat hem de perakende ürünlerdeki yüksek fiyatlara ilişkin denetim yaptı. Türkiye'nin en büyük örtü altı üretim üssü Antalya'nın üretici hali konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki komisyoncular ve esnaflar denetlemelerin yerinde olduğuna dikkat çekti. Komisyoncular denetimin sadece halden değil tabandan tavana kadar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

"Denetlemelere karşı değiliz"

Antalya Toptancı Hal Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Karataş, Antalya Hali'ne şuan ürün girişinin yaylalardan olduğunu belirterek, fiyatların stabil şekilde seyrettiğini açıkladı. Fiyatların yükselmesinin nedenlerinden birinin arz talep dengesi olduğunun altını çizen Karataş, " İklimle alakalı, bir yerde yağmur fırtına dolu oluyor. Ürünün biri azaldığı zaman fiyat yükseliyor. Bu ezelden beri böyle. Denetleme yapılsın biz hiçbir zaman denetlemelere karşı değiliz. Yapılsın iyi olur" dedi.

"Girdilerde denetlensin"

Hallerin denetlenirken gelen ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Karataş, " Maliyetleri düşürürsek, düşük fiyata tüketici öyle ürün yiyebilir. Mazot, gübre, ilaç plastik, fide bunların girdileri hem iki katı artı. Haliyle ürünlerinde artması gerekir ki çiftçinin bir dahaki yıla ekim yapabilsin, geçimini sağlayabilsin. Önce girdilerin denetlenmesi gerekir, ondan sonra hallerin piyasasına çıkıp denetlemeyi öyle yapmamız gerekir" diye konuştu. Girdiler düşürülüp, üretim artarsa otomatik olarak fiyatların düşeceğini kaydeden Karataş," O zaman tüketici daha ucuza ürün yiyebilir. Bize istiyoruz tüketici ucuza yesin. Bizim elimizde olan bir şey değil, girdiler çok yüksek. Önce bizim bu ürünleri kendimiz üretmemiz lazım, yerli ve milli olmamız lazım"ifadelerine yer verdi.

"3 liraya verdiğim biber zincir markette iki katı. Asıl zincir marketler denetensin"

Ürünün kalitesine göre fiyatların belirlendiğini kaydeden Mehmet Karataş, "Domatesi 1-2-3 TL dememiz gibi bir şey yok, ürünün kalitesine göre değişir. Biberi 3 TL'ye veriyorum, zincir markette fiyat iki katına çıkmış. Bu uçuk bir fark. Bunun olması yanlış, esas oraların denetlenmesi gerekiyor. Marketlerin de girdi maliyetleri var. Biz önce her şeyi bırakıp maliyetleri düşürmemiz gerekir. 144 komisyoncu var, biz denetlenmeye karşı değiliz. Herkes kendine çeki düzen verir. Olsun yapılsın, biz isteriz. Biz üretici haliz fiyatlar yüksek olmaz. Daha çok tüketici hallerin denetlenmesi gerekir. Malın kalitesine göre fiyat belirleniyor.1 numaralı komisyonla, 144 numara arasında aynı kalitedeki ürün arasında fiyat farkı olmaz. Biz sık sık denetleniyoruz. Sıkıntımız yok" ifadelerine yer verdi.

"Aradaki fark benim de canımı sıkıyor"

Komisyoncu Levent Şanlı, 40 yılın üzerinde halde hizmet verdiğinin altını çizerek, "Denetimlerin olması iyidir. Denetlenirken temelden üretimden itibaren gelinmesi gerekir. Fide, tohum gübre bunla hep bir etken. Mal üretilip geldiği zaman halde bir fiyat oluşuyor. Ürün kaç para olduğu belli. Burada halde domates 3 TL, İstanbul'da 7-8 TL'ye çıkıyor. Bu aradaki giderler müşteriye yansıyor. Fiyat uçuyor gidiyor, buda doğal olarak tüketiciye yansıyor. Bende tüketiciyim, marketlerden alıyorum. Aradaki fark benimde canımı sıkıyor" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz"

Bu durumdan kendilerinin de rahatsız olduğuna değinen Şanlı, "Biz halciler olarak denetlemeye karşı değiliz. Halcinin oynadığı rot balans dengeleme şeklinde. Tabandan tabada kadar son tüketiciye kadar denetlenmesi gerekir. Bizim için sıkıntı yok, Cumhurbaşkanımız'ın söylediklerini destekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya Hal komisyoncularından denetime destek
Antalya Hal komisyoncularından denetime destek
Antalya Hal komisyoncularından denetime destek
Antalya Hal komisyoncularından denetime destek
Antalya Hal komisyoncularından denetime destek
Antalya Hal komisyoncularından denetime destek

Mehmet Karataş, Türk Lirası, Karataş, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya Hal komisyoncularından denetime destek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Adnan Oktar'a açılan davada adı geçiyordu! TCDD Genel Müdürü Murat Atik bir haftada görevden alındı 15:45 Adnan Oktar'a açılan davada adı geçiyordu! TCDD Genel Müdürü Murat Atik bir haftada görevden alındı İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz 15:42 İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz Rıdvan Dilmen'in, gündem olan 15:35 Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü
Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü 15:18 Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor 15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı 14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı
Müge Anlı'ya 13:57 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi 13:51 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri
15:47 Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu
15:43 Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!
15:40 Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı
15:35 Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü
15:18 Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü
15:10 Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti
15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor
14:57 Trabzon dönüşü futbolculara hatalarını izletti! Terim: Gerçekten inanamıyorum
14:36 Milli Takım'la görüşmek için İstanbul'a gelen Kuntz ortalığı karıştırdı
14:10 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi
Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu         
15:48
Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı! Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!         
15:44
Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı         
15:41
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti         
15:10
İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı         
14:46
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi         
13:55
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihliye çıktı Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihliye çıktı         
12:37
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 15:57:04. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Hal komisyoncularından denetime destek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement