ANTALYA HALİ'NDE 24 SAATTE İLGİ YÜZDE 40 ARTTI - Son Dakika

ANTALYA HALİ'NDE 24 SAATTE İLGİ YÜZDE 40 ARTTI

07.05.2021 13:49

Tam kapanmada uzun süredir kapalı olan semt pazarları yarın yeniden açılıyor.

Tam kapanmada uzun süredir kapalı olan semt pazarları yarın yeniden açılıyor. Antalya Hali'nde semt pazarları için hareketlilik yaşanırken sadece 24 saatte ilgi yüzde 40 oranında arttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bu kapsamda semt pazarlarının da kapatılmasıyla birlikte yaş sebze ve meyve hallerinde iş yükü bir anda düştü. Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın 40'tan fazla ülkesine yaş sebze ve meyve gönderen Antalya Hali'nde cumartesi günü açılacak semt pazarları için hareketlilik yaşanıyor.

Sabah erken saatte üretici hasat ettiği sebze ve meyvelerini getirdiği toptancı halinde komisyonculara bıraktı. Semt pazarında tezgah açmaya hazırlanan pazarcı esnafı da yarın için satacağı ürünleri almak için geldiği halde ilgi o kadar yoğun oldu ki kısa sürede ürünlerin tonajında ciddi oranda azalma oldu.

YÜZDE 40 HAREKETLİLİK YAŞANDI

Antalya Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, 24 saat içerisinde yaşanan hareketliliğe kendilerinin de şaşırdığını söyledi. Başkan Yılmaz, kapanma sürecinde satılamayan ürünlerin ne yazık ki çürüdüğü için çöpe döküldüğünü belirtti. Bazı süper marketlerin semt pazarlarının kapalı olmasını fırsat bilerek ürünlerin fiyatını limit üstünde arttırdığını da belirten Başkan Yılmaz, "Yüzde 40 oranında hareketlilik yaşandı. Bunlar pazarcılardı ve sistemden çıkarılınca, markete yöneldi tüketici. Cumartesi günü semt pazarlarının açılması için adım atıldı. Sektörümüze olumlu yansıdı. Fiyatlar canlanmaya başladı" dedi.

SEMT PAZARLARI KAPANMASIN DİYE ÖNERİ

Semt pazarlarının yeniden kapanmaması için çözüm önerisi de sunan Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Semt pazarlarında sebze, meyve ve bakliyat alanlarında az sayıda pazar esnafına izin verilip gerekirse her gün semt pazarı kurulur. Hem insanlar mağdur olmaz hem de fiziki mesafe olunca virüsün yayılımının önüne geçilir" diye konuştu.

Toptancı haline sebze almak ve yarına hazırlanmak için gelen Emrah Akbulut, "8 gündür evdeyiz. Halde durum kötü. Maddi sıkıntılarımız var. Halde ürün bulamıyoruz. Çöpe dökülen ürünler 3-4 lira olmuş. 4-5 bin liralık kaybım var" dedi.

Halde kantar işiyle ilgilenen Engin Işık, semt pazarlarının açılacağı kararıyla birlikte hareketlilik başladığını söyledi. Semt pazarlarında bir karışıklık olacağını da tahmin ettiğini belirten Işık, "Çok alımlar oldu. Birçoğunun ürünleri elinde kalacak diye tahmin ediyorum. Çok kalabalık olacak" diye konuştu.

ANTALYA HALİ'NDE 24 SAATTE İLGİ YÜZDE 40 ARTTI
ANTALYA HALİ'NDE 24 SAATTE İLGİ YÜZDE 40 ARTTI
ANTALYA HALİ'NDE 24 SAATTE İLGİ YÜZDE 40 ARTTI
ANTALYA HALİ'NDE 24 SAATTE İLGİ YÜZDE 40 ARTTI

Koronavirüs, Cumartesi, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA HALİ'NDE 24 SAATTE İLGİ YÜZDE 40 ARTTI - Son Dakika


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