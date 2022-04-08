Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı inşaat çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı inşaat çalışmaları devam ediyor

08.04.2022 09:23
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı inşaat çalışmaları devam ediyor

Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, yapımı devam eden Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, yapımı devam eden Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde 5 bin 88 metrekare alan üzerinde süren inşaatın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 44 olurken, 2023 Şubat ayı içerisinde de tamamlanması bekleniyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Hizmeti kapsamındaki ilgili standarda göre akredite olan L1 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarının bölgedeki L2 hizmet tipi laboratuvarlara analiz, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağını belirten Başıbüyük, "İlimiz bildiğiniz gibi sağlık turizmi alanında da birçok tedavide tercih edilen bir bölgedir. Donanımlı sağlık merkezlerimizle vatandaşlarımıza ve tedavide ilimizi seçen tüm uluslararası hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

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İl Sağlık Müdürü, Antalya, İnşaat, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı inşaat çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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