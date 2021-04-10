Antalya Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu'nda e-Twinning projelerini tamamlayan öğrencilere sertifika - Son Dakika

Antalya'da dört ayrı e-Twinning projesini tamamlayan Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine sertifika verildi.

Muratpaşa ilçesindeki ortaokulun müdürü Hüseyin Akca'nın desteğiyle e-Twinning projeleri kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin, sorumluluk bilincine ve gelişimlerine katkı sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Danışman öğretmenleri Mine Öz ve Berna Yücel takibinde yürütülen kodlama, okuma alışkanlığı, küresel ısınma ile fen, teknoloji, mühendislik, matematik gibi konularda dört ayrı e-Twinning projesini başarıyla tamamlayan 16 öğrenciye, sertifika verildi.

Okul Müdürü Akca, yenilikçi, çağdaş ve araştırmacı gençler yetiştirmek için yeni projeler yürütmeye başladıklarını belirterek, "Bu çalışmalar görüldükçe, okulumuza olan talep gün geçtikçe artıyor." dedi.