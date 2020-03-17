ANTALYA Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp - Son Dakika

ANTALYA Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp

6 saat önce

Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp (2)ANTALYA'DA BULUNDUBurdur merkeze bağlı İlyas köyündeki evinden 'hastaneye gidiyorum' diye çıkan ve 12 gündür haber alınamayan Süleyman Gül'den sevindirici haber Antalya'nın Kemer ilçesinde geldi.

Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp (2)

ANTALYA'DA BULUNDU

Burdur merkeze bağlı İlyas köyündeki evinden 'hastaneye gidiyorum' diye çıkan ve 12 gündür haber alınamayan Süleyman Gül'den sevindirici haber Antalya'nın Kemer ilçesinde geldi. Bugün Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki Kuğulu Park'ta oturan bir kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolü sonucunda parktaki kişinin kayıp olarak aranan Süleyman Gül olduğu belirlendi. Süleyman Gül, polis eşliğinde önce devlet hastanesine ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kemer Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Gül, Antalya merkezinde oturan ağabeyi Oktay Gül'ün aranmasını istedi. Bunun üzerine polis ekipleri Süleyman Gül'ün ağabeyi Oktay Gül'ü arayıp, haber verdi. Ağabey Oktay Gül, Kemer'e gelerek polis merkezinde kardeşiyle buluştu.

'CAMİ VARDI ORALARDA UYUDUM'

Süleyman Gül, "Ben iş için gelmiştim. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyordum. Ağabeyimi de epeydir görmüyordum. Sağ olsun geldi. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ım şehit vermesin. 12 gün boyunca duraklar var burada saat kulesinin orada, burada cami vardı oralarda uyudum. Otellere gittim, belediyeye gittim ve iş başvuruları yaptım. İş vermediler. Oteller malum kapalı. Sonra parkta oturuyordum, komiserim geldi ve yakaladı" dedi.

'SAĞLIKLI BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Oktay Gül, "Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Burada kardeşime sahip çıkan esnaf ağabeylerimize, hocamız varmış ismini bilmiyorum. Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Sahiplenmiş esnaf ağabeylerimiz, hocalarımız. Çok teşekkür ederiz Kemer esnafına. Sağ olsunlar var olsunlar, minnettarız. Çok mutluyuz. Çok endişeliydik ailesi olarak. Özellikle babam ve annem çok perişan durumdalardı. Bu taraflara gelmiş ve bizi hiç aramadı. Arasaydı mutlaka kardeşim benim bir ihtiyacı varsa mutlaka sahip çıkardık. Biraz kendi ayaklarının üzerinde durmak istemiş. Artık hayata bir adım atmak istemiş. Bir şeyler yapıp ispatlayabilmek adına böyle bir yola girişmiş. Sağlıklı bulduğumuz için çok mutluyuz. Daha iyi olacak. İstediklerini daha özenle itinayla yerine getireceğiz. Onun ayaklarının üstünde durması için her şeyi yapacağız. Mutluyuz. Annesi babası da çok mutlu. Şimdi sağ salim götüreceğim kendilerine teslim edeceğim. İnşallah bu da onun için ders olmuştur. Bizi bir daha böyle üzmez. Herkese teşekkür ederiz. Yardımcı olan devletimize, milletimize, eşimize, dostumuza. Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

ANTALYA Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp

Oktay Gül, Antalya, Polis, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:49 Kaynak: DHA
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