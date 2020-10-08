Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı - Son Dakika

Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı

08.10.2020 11:05

Hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından Akdeniz'deki Mayorka, Girit, Rodos ve Dubrovnik gibi rakiplerini geride bırakan Antalya Havalimanı, eylülde günlük 100 bin yolcu sayısına ulaştı.

Hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından Akdeniz'deki Mayorka, Girit, Rodos ve Dubrovnik gibi rakiplerini geride bırakan Antalya Havalimanı, eylülde günlük 100 bin yolcu sayısına ulaştı.

Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "güvenli ve sağlıklı tatil" ile yılın başından bu yana 2,5 milyondan fazla turistin adresi oldu. Kentte hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

Çoklu üst yönetici modeliyle hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak-30 Eylül döneminde havalimanına 22'si Türkiye'den, 157'si yurt dışından olmak üzere 179 noktadan uçuş gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılın başından eylül sonuna kadar dış hatta 30 bin 97, iç hatta da 17 bin 272 uçağa hizmet verildiğini dile getiren Yılmaz, sadece eylülde 9 bin 709'u dış hat olmak üzere 12 bin 344 uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.

"En fazla yoğunluk ağustos ve eylülde yaşandı"

Yılmaz, Antalya Havalimanının 9 ayda yerli ve yabancı 7 milyon 69 bin 868 yolcuya hizmet verdiğini belirterek, "Dış hatlarda gelen giden 4 milyon 704 bin 276, iç hatlarda da 2 milyon 365 bin 592 misafirimize hizmet verdik. En fazla yoğunluğu ise ağustos ve eylülde yaşadık. Sadece eylülde dış hatlarda 1 milyon 903 bin 807 yolcuyu ağırladık. İç hatlardaki rakam ise 349 bin 597 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Yolcuların yaklaşık yüzde 50'sini Rusların oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, 9 ayda Rusya'dan 494 bin 202 turistin kente geldiğini ifade etti.

Yılmaz, ilk 5'te sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Almanya ve Polonya'nın yer aldığını bildirdi.

"Günde 100 bin yolcuya ulaştık"

Bir diğer Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol da Kovid-19 sürecinde Antalya Havalimanı'nda dünya genelindeki turizm destinasyonlarına kıyasla önemli bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Özellikle Akdeniz ülkeleri arasındaki en güçlü rakibinin Mayorka olduğunu, uçuş rakamlarının Mayorka'nın geride bırakıldığını gösterdiğini belirten Varol, "Ekim rakamları da yüzleri güldürdü, yoğun bir hafta sonuyla aya hızlı başladık. Güzel gidişat ekimde de sürecek gibi gözüküyor. Günlük 100 bin yolcuya ulaştığımız dönemler oldu. Değişen koşullara ve zorluklara rağmen aylar sonra günde 100 bin gülümsemeye şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Varol, Rusya'da da tatil sürecinin uzadığını, Rusya ve Ukrayna'dan gelen yoğun talebin İngiltere'deki kayıbı telafi edebileceğini dile getirdi.

"Yaz sezonunu koşullara kıyasla çok iyi geçirdik"

Yerli ve yabancı turistlerin Antalya'yı tercih etmesinde Güvenli Turizm Sertifikasyon programının da etkin rol oynadığına işaret eden Varol, "Antalya Havalimanı olarak yaz sezonunu içinde bulunduğumuz koşullara kıyasla çok iyi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Sağlıklı, güvenli ve hijyenik seyahat noktasında önemli tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz." dedi.

Sadece havalimanında değil konaklanacak otellerde ve transferlerinde verilen hizmetin de misafirleri memnun ettiğine dikkati çeken Varol, rakamların da bunu doğrular nitelikte olduğunu ifade etti.

Varol, tedbirlerin sürdürülebilir olması gerektiğini, bu noktada da yatırım bütçelerine çok ciddi ilaveler yaptıklarını bildirdi.

Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı
Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı
Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı
Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı

Akdeniz, Antalya, Rodos, Girit, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı - Son Dakika Ekonomi

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