Antalya Havalimanı 2 ayda 16 bin 24 uçuşa ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Antalya'da havalimanı, 2 ayda 16 bin 24 uçuşa ev sahipliği yaptı.

Turizm sezonunun yeniden hareketlenmeye başladığı Antalya, "güvenli ve sağlıklı tatil" konusunda ağustos ayında 798 bin 524 turistin adresi oldu. Turizm sezonunun başlamasıyla Antalya Havalimanı'nda yoğunluk oluşmaya başladı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, temmuz ve ağustosta dış hatlarda 11 bin 247, iç hatlarda da 4 bin 777 olmak üzere toplam 16 bin 24 uçağın iniş ve kalkış yaptığını söyledi.

Havalimanında 31 ülke 117 rotada 1 milyon 727 bin 118'i dış hatlarda olmak üzere toplam 2 milyon 342 bin 959 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Varol, ağırlıklı olarak yoğunluğun ağustosta yaşandığını belirtti.

Ülkelerdeki uçuş noktalarında da artış yaşadıklarını dile getiren Varol, Rusya'da daha önce 7 şehirden uçuş yapılırken, bugün bu sayının 16'ya çıktığını kaydetti. Dünyanın Antalya'ya açılan kapısı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Varol, "Ağustosta başlayan canlılığın yıl sonuna kadar devam edeceğini öngörmekteyiz. Yıl sonunda nispeten önümüzdeki dönem için umutlandıracak rakamları görebiliriz." dedi.

Dış hatlarda 2. terminal de hizmette

Yolcu sayısının artmasında Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının son derece yararlı olduğunu vurgulayan Varol, havalimanlarının da bu uygulamanın bir parçası olduğunu, kriterler doğrultusunda tedbirler alındığını anımsattı.

Kente ve havalimanına güven arttıkça gelen yolcu sayılarının da arttığına işaret eden Varol, şunları söyledi:

"Dış hatlarda 2 terminalimiz var, Rusların gelişiyle ikinci terminalimizi de açtık. Yolcularımızın hem gelirken hem de giderken yüzde 100 güvenli koşullarda seyahat etmeleri amacıyla özel ekip de kurduk, denetleme ekibimiz de var. Ekiplerimiz yolcularımıza uymaları gereken kuralları hatırlatıyor ve uymayanlara ikaz ediyorlar. Hepimiz kurallara uyduğumuz sürece bu hareketliliği sürdürülebilir kılabilir, misafirlerimiz de gönül rahatlığıyla tatil yapabilirler."

"Güvenli bir destinasyon olduğumuzu kanıtladık"

Deniz Varol, Türkiye'de salgına karşı çok önemli tedbirler alındığını ve bunların yurt dışında çok iyi anlatıldığını vurguladı. Şu anda turizm sezonunun hareketlenmesinde bu unsurların çok önemli olduğuna işaret eden Varol, "Uçuş monitörlerine baktığımızda Rusya, Almanya, Ukrayna, Polonya, İngiltere gibi önemli destinasyonlardan uçakları görüyoruz. Ancak ekranda Arnavutluk'tan, Makedonya'dan, diğer Balkan ülkeleri gibi farklı destinasyonlardan da yolcu aldığımızı görüyoruz. Sadece sürekli gelen misafirlerimize değil, diğer noktalara da çok güvenli bir destinasyon olduğumuzu kanıtladığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Havalimanında tüm personelin de görev başında olduğunu, temizlik ve güvenlik bölümlerindeki personel sayısını da artırdıklarını aktaran Varol, yolcu sayısı geçen yılki rakamlara ulaşmasa bile personel sayısının geçen yıllarla aynı olduğunu kaydetti.