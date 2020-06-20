Antalya Havalimanı 3 altın kuraldan taviz vermeyecek - Son Dakika

Antalya Havalimanı 3 altın kuraldan taviz vermeyecek

Antalya Havalimanı 3 altın kuraldan taviz vermeyecek Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol: "Maske, sosyal mesafe ve dezenfekteyi içine alan üç altın kural olmazsa olmazımız" "Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın(EASA)önerdiği önlemler, Türkiye Sivil Havacılığının...

Antalya Havalimanı 3 altın kuraldan taviz vermeyecek

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol:

"Maske, sosyal mesafe ve dezenfekteyi içine alan üç altın kural olmazsa olmazımız"

"Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın(EASA)önerdiği önlemler, Türkiye Sivil Havacılığının öngördüğü standartlarla birebir örtüşüyor"

"Dış hatlara yaklaşık 10 gündür uçuyoruz. Bir, iki uçakla başladık bugün 6-7'ye yükseldik"

"Almanya uçuşlarımız ağırlıklı olarak görünüyordu, bugün farklı olarak Fransa'ya bir uçuşumuz oldu"

"Geçmişte nasıl Antalya'ya geliyorlarsa yine bu şekilde Antalya ve Türkiye'ye gelmenizde sakınca yoktur"

ANTALYA - Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol,Antalya Havalimanı'nda ulusal ve uluslararası tüm önlemlerin alındığının altını çizerek, "Gönül rahatlığıyla Antalya'ya gelebilirsiniz. Çünkü bizler sadece ulusal değil uluslararası tüm önlemleri havalimanında almış bulunuyoruz. Bizler önlemlerimizle birlikte Türk misafirperverliğini de kullanarak sizleri burada en güvenli şekilde karşılayıp, konaklayacağınız otellere uğurluyoruz, bir şüpheniz olmasın" dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, yeni tip Korona virüs(Covid-19) sürecinin ardından alınan önlemleri ve son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Varol, Antalya Havalimanının geçen yılı rekorlarla kapattığını hatırlattı.

Antalya Havalimanı'nın, Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise 12'inci büyük havalimanı olduğunu kaydeden Varol, "2020 yılına aslında çok iyi bir başlangıç yaptık. En iyi kış sezonumuzu geçiriyorduk ki mart ayının ortasında ülkemizde de yeni tip korona virüs(Covid-19) vakaları ile karşılaşmaya başladık. Bu vak'alara bağlı olarak devamında havacılık olarak duran bir sektöre girmiş olduk. O dönemde burada kalan turistleri evlerine yönlendirmek, onları geri göndermek gibi bir misyonumuz vardı. Onu da başarıyla gerçekleştirdik. Sıkıntısız, hiçbir sorun yaşamadan her turisti ülkelerine tek tek gönderdik"diye konuştu.

"Sertifika programı"

Virüs sürecinin devam etmesiyle çok hızlı bir şekilde önlemler almaya başladıklarına değinen Varol, "Bu noktada Türkiye Sivil Havacılık otoritesi hemen devreye girdi. Bir standart prosedür yayınladı. Bu prosedüre bağlı olarak tüm havalimanları alması gereken önlemleri belirlemişti. Bunun ardından bir sertifikasyon programı geliştirildi. İlk sertifikayı alan havalimanlarından biri biz olduk"dedi.

"3 altın kuralı uyguluyoruz"

Varol, aldıkları önlemlerle hem personeli hem de gelen giden yolcuların havalimanını güvenli şekilde kullanabilmelerini sağladıklarını vurguladı.

Aldıkları ekstra önlemlerden bahseden Deniz Varol, "Hiçbir şekilde kimse havalimanına maskesiz giriş yapmıyor. Gerek yolcu gerek personel havalimanında maskesiz bir işlem yapamıyor. Maskesi olmayanlara temin edebilecekleri noktalarda oluşturduk. Her noktamızda sosyal mesafeyi anlatan işaretlemeler yapıldı. Hijyen ekibimiz var. Maskesi olmayan ve kuralları uymayanları nazik bir şekilde maskotlarımız uyarıyor. Geçiş noktalarında dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu. Maske, sosyal mesafe ve dezenfekteyi içine alan üç altın kural olmazsa olmazımız." ifadelerine yer verdi.

İster yolcu, ister personelin terminale adım attığı anda termal kamera ile ateşlerinin ölçüldüğünü belirten Varol, yüksek ateş ve semptom gösteren kişiler için Sağlık Bakanlığının belirlediği prosedürlerin uygulandığının altını çizdi.

"Uluslararası standartlar"

Varol, sivil havacılığının uyguladığı sertifikanın hem ulusal hem de uluslararası standartlarla birebir örtüştüğünün altını çizdi. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın(EASA)önerdiği önlemlerin Türkiye Sevil havacılığının öngördüğü standartlarla birebir örtüştüğüne değinen Varol, "Kısacası bizim aldığımız önlemler uluslararası standartlarla uyum içinde" dedi.

"Havalandırmanın önemi"

Havalimanlarının kapalı mekanlar olduğunu ve bir çok ülkeden insanların bir araya geldiğine değinen Varol, "Burada bir temas oluyor, aynı havayı soluyoruz. Kapalı devre binalarda aynı hava defalarca sistem içinde döndürülüp geri veriliyordu. Biz bunu pandemiyle birlikte değiştirdik. Biz mümkün olduğunca taze havayı kullanarak dışarıdan alıp içeri veriyoruz. İçerideki havayı da dışarı aktarıyoruz. İçerideki havayı döndürmüyoruz. Açık havada bulunduğunuz ortamdaki havayı burada da sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar bizim temel önlemlerimiz. Bunun yanında her yerde yazı ve uyarıları görebiliyorsunuz "diye konuştu.

"İç hatlarda ciddi artış"

1 Haziran itibariyle yurt içi uçuşların başladığını anımsatan Deniz Varol, " Çok uzun bir süre hiç uçuşumuz yoktu. THY, SunExspres bu konuda ciddi çalışmalar içinde bulundu. Hatları açtılar. İç hatlar gün be gün artarak büyüyor. Bunlar pozitif gelişmelerdir. "ifadelerine yer verdi.

"Dış uçuşlar artıyor"

Dış hatlarda ciddi değişimler gördüklerini anlatan Varol şöyle konuştu: " Dış hatlara yaklaşık 10 gündür uçuyoruz. Bir iki uçakla başladık ama bugün 6-7'ye yükseldik. Almanya uçuşlarımız ağırlıklı olarak görünüyordu. Bugün farklı olarak Fransa'ya bir uçuşumuz oldu. Değişim olacaktır. İnsanların biraz uçmaya da güvenmeleri gerekiyor. Sadece bizde değil dünyada halen herkes evlerinden çıkmadı. Avrupa'nın bir çok ülkesi pandemiyi bizden kötü geçirdi. Bu bir psikoloji bunu yenmek, değiştirmek kolay değil"

"Büyükelçilere aldığımız önlemleri anlattık"

50'dan fazla büyükelçiyi Antalya Havalimanında ağırladıklarını aktaran Deniz Varol, "Havalimanımızı anlattık. Uluslararası basına paylaşımlar yaptık. Havalimanında aldığımız önlemlerin, kendi ülkelerindeki kadar olduğunu anlattık. Bunda başarılı olduk. Geri dönüşümler çok pozitif. Bizler gereken uluslararası standartları havalimanında oluşturduk. Aldığımız bu önlemleri daha önce ülkemizi ziyaret etmiş turistlere göstermektir. Bunun ilk adımını attık. Yabancı basına ve büyükelçilere bunu aktardık." şeklinde konuştu.

"Ruslara çağrı"

Antalya'ya gelen turistin yüzde 30'dan fazlasını Rus turistlerin oluşturduğunu kaydeden Varol, o nedenle Rusya'nın önemli bir destinasyon olduğunun altını çizdi.

Rus turistlere verdikleri mesajları anlatan Varol, " Onların şuan içinde bulundukları durumdan bizlerde üzgünüz. En kısa zamanda Rusya kendi içinde toparlandığı zaman bizler kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı aktardık. Bizler tarafında akıllarında bir soru işareti olmamasını ilettik. Bizler sadece havalimanı değil, otel, konaklama alanları, yerel birimler olarak hazır olduğumuzu bildirdik. Güzel bir başlangıç oldu. İnşallah meyveleri bu sezon içinde toplamaya başlayacağız." dedi.

"Turistlere davet"

Antalya'dan tüm dünya ülkelerine bir mesaj veren Varol," Güvenli turizmle, sadece havalimanı değil, oteller, taşıma sektörleri, tüm paydaşların dahil olduğu bir güvenli sistem var. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız, gönül rahatlığıyla Antalya'ya gelebilirsiniz. Çünkü bizler sadece ulusal değil uluslararası tüm önlemleri havalimanında almış bulunuyoruz. Bizler önlemlerimizle birlikte Türk misafirperverliği çerçevesinde sizleri burada en güvenli şekilde karşılayıp, konaklayacağını otellere uğurluyoruz. Bir şüpheniz olmasın. Havalimanı ve oteller güvenlik üst seviyede. Geçmişte nasıl Antalya'ya geliyorsanız yine bu şekilde Antalya ve Türkiye'ye gelmenizde sakınca yoktur. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı 3 altın kuraldan taviz vermeyecek

Deniz Varol, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanı 3 altın kuraldan taviz vermeyecek - Son Dakika Ekonomi

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