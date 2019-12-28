Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı - Son Dakika

Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı'nda 1 Ocak-22 Aralık'ta dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852, iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864 olmak üzere toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, 16 milyon turist ağırlayan Antalya'da, havalimanını kullanan yolcu sayısında da her geçen yıl önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Bu yıla, bir önceki yıldaki turist sayısının artışına göre hazırlık yaparak başladıklarını aktaran Varol, 2018 rekor yılı olunca, 2019'un da yeni rekorlara imza atacağının farkında olduklarını, sezon başlamadan ocak-şubat aylarında gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

2019 yılını sıkıntısız en iyi hizmetleri sunarak geçirdiklerini anlatan Varol, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda ülkeden yolcu ağırladıklarını, 1 Ocak-22 Aralık'ta iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864, dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852 olmak üzere, toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Aynı tarihlerde dış hatlarda 160 bin 890, iç hatlarda da 43 bin 548 uçağın iniş kalkış yaptığına değinen Varol, "Sezonun en yoğun olduğu dönemde bir günde geliş-gidiş, iç ve dış hatta 200 bin yolcuya, bin 50'den fazla da uçağa hizmet vermişiz. Bunlar ciddi bir rakam. Bizim için rekor günümüz. 2020 çok daha yoğun olacak. Bu nedenle iyi bir sezon geçirmek için de ilave katkı çalışmalarımız olacak. Yeni ilavelerle yeni rekorlara hazırız." diye konuştu.

Antalya Havalimanı'nda yoğunluğun yüzde 80'inin yaz aylarında yaşandığını belirten Varol, bu doğrultuda ilave çalışmaları kış sezonunda yaptıklarını vurguladı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da Antalya Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 14. sırada yer aldığını, bu yıl 13. sıraya yükseleceğini ifade etti.

Yılmaz, havalimanının bölge ve ülke turizmine önemli katkıda bulunduğunun farkında olduklarını, bu doğrultuda yatırım yaptıklarını aktardı.

Havalimanında ilave yatırıma gidilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı Başmüdürü İlhami Şimşek de yolcu sayısında bu yıl önemli bir artış olduğunu söyledi.

Yolcu sayısının gelecek yıllarda da artarak devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Şimşek, "2020, 2021 yılları için de turist sayısında önemli bir artış bekleniyor. Bu doğrultuda kapasite artırımına gidiyoruz. İleride terminallerde, pistlerde, hizmet noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz." dedi.

Fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktaran Şimşek, apron, taksi yolları, otoparklar, bina artırımı, yer hizmetleri alanlarında ilave çalışmalar olacağını bildirdi.

Şimşek, Antalya Havalimanı'nda 15 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.