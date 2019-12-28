Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı - Son Dakika

Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

6 saat önce

Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı'nda 1 Ocak-22 Aralık'ta dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852, iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864 olmak üzere toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildi.

Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı'nda 1 Ocak-22 Aralık'ta dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852, iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864 olmak üzere toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, 16 milyon turist ağırlayan Antalya'da, havalimanını kullanan yolcu sayısında da her geçen yıl önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Bu yıla, bir önceki yıldaki turist sayısının artışına göre hazırlık yaparak başladıklarını aktaran Varol, 2018 rekor yılı olunca, 2019'un da yeni rekorlara imza atacağının farkında olduklarını, sezon başlamadan ocak-şubat aylarında gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

2019 yılını sıkıntısız en iyi hizmetleri sunarak geçirdiklerini anlatan Varol, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda ülkeden yolcu ağırladıklarını, 1 Ocak-22 Aralık'ta iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864, dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852 olmak üzere, toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Aynı tarihlerde dış hatlarda 160 bin 890, iç hatlarda da 43 bin 548 uçağın iniş kalkış yaptığına değinen Varol, "Sezonun en yoğun olduğu dönemde bir günde geliş-gidiş, iç ve dış hatta 200 bin yolcuya, bin 50'den fazla da uçağa hizmet vermişiz. Bunlar ciddi bir rakam. Bizim için rekor günümüz. 2020 çok daha yoğun olacak. Bu nedenle iyi bir sezon geçirmek için de ilave katkı çalışmalarımız olacak. Yeni ilavelerle yeni rekorlara hazırız." diye konuştu.

Antalya Havalimanı'nda yoğunluğun yüzde 80'inin yaz aylarında yaşandığını belirten Varol, bu doğrultuda ilave çalışmaları kış sezonunda yaptıklarını vurguladı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da Antalya Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 14. sırada yer aldığını, bu yıl 13. sıraya yükseleceğini ifade etti.

Yılmaz, havalimanının bölge ve ülke turizmine önemli katkıda bulunduğunun farkında olduklarını, bu doğrultuda yatırım yaptıklarını aktardı.

Havalimanında ilave yatırıma gidilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı Başmüdürü İlhami Şimşek de yolcu sayısında bu yıl önemli bir artış olduğunu söyledi.

Yolcu sayısının gelecek yıllarda da artarak devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Şimşek, "2020, 2021 yılları için de turist sayısında önemli bir artış bekleniyor. Bu doğrultuda kapasite artırımına gidiyoruz. İleride terminallerde, pistlerde, hizmet noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz." dedi.

Fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktaran Şimşek, apron, taksi yolları, otoparklar, bina artırımı, yer hizmetleri alanlarında ilave çalışmalar olacağını bildirdi.

Şimşek, Antalya Havalimanı'nda 15 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Antalya, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız

Son Dakika Haberleri
19:00 81 ilde yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika
18:59 ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
18:58 Van'da kamyonetten 63 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
18:56 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız... - Son Dakika
18:54 Kocaeli karamollaoğlu yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:04:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]