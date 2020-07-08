Antalya Havalimanı eski günlerine dönüyor - Son Dakika

Antalya Havalimanı eski günlerine dönüyor

TURİZM kenti Antalya'ya, 1 Temmuz'da Ukrayna, İsviçre, Kazakistan, Sırbistan, Norveç gibi ülkelerden yabancı havayolu şirketlerine ait uçuşlar başladı.

TURİZM kenti Antalya'ya, 1 Temmuz'da Ukrayna, İsviçre, Kazakistan, Sırbistan, Norveç gibi ülkelerden yabancı havayolu şirketlerine ait uçuşlar başladı. En çok konuşulan Almanya'dan ise 'bayrak taşıyıcı' konumundaki Lufthansa da Antalya uçuşlarını başlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da hem iç hem de dış hat uçuşlar durduruldu. 1 Haziran itibarıyla iç hatlarda, 1 Temmuz itibarıyla da dış hatlarda uçuşlar başlarken, gün geçtikçe günlük uçuş sayıları da hızla artıyor. Birçok ülkenin 'bayrak taşıyıcısı' konumundaki havayolu şirketine ait uçaklar Fraport TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'na inmeye başladı. Türk Hava Yolları, Sunexpress gibi Türk havayolu şirketlerinin yurt dışı uçuşları haricinde özellikle Almanya'dan Lufthansa, İsviçre'den Swiss, Sırbistan'dan Aviolet, Norveç'ten Norwegian, Ukrayna'dan SkyUp gibi havayolu şirketlerinin de aralarında bulunduğu yurt dışından gelen uçaklardaki günlük sayı 70'e yaklaştı.

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DIŞ HAT UÇUŞLARI, İÇ HATLARI GEÇTİ

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşların gün geçtikçe artığını, paralelinde dış hatların da 1 Temmuz itibarıyla başladığını söyledi. İlk günlerde 1- 2 uçak olan uçuşların gün geçtikçe arttığını belirten Varol, "Bugüne baktığımızda yaklaşık 130- 140 günlük uçuş ortalamasını yakalıyoruz ve bunun yarısından çoğu dış hatlar. Çünkü gün geçtikçe dış hatlarda bir büyüme söz konusu. Uçakların doluluk oranları ise yüzde 60-70'i görüyoruz ki, çok pozitif oranlar" dedi.

YURT DIŞINDAN GELEN UÇUŞLAR

Yurt dışından Ukrayna, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Norveç gibi farklı uçuşlar olduğunu anlatan Genel Müdür Varol, "Geçen yıla göre hangi destinasyonlardan henüz gelmiyor diye sorarsak, temelde Ruslar, İngiltere, Polonya gibi bizim için önemli destinasyonlardan uçuşlar henüz gerçekleşmiyor. Diğerlerinden az da olsa uçuşlar artarak devam ediyor. Bunlar çok sevindirici" diye konuştu.

YOLCULARA VERİLEN MESAJ

Antalya Havalimanı olarak alınan önlemlerin uluslararası standartların çok ötesine geçtiğine işaret eden Deniz Varol, "Bütün yolcularımıza 'gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz, havalimanımızda ne gelirken ne giderken hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız' mesajı veriyoruz. Aldığımız geri bildirimler iyi, yolcularımız alınan önlemlerden çok memnun. Çünkü gelirken birçok soru işaretiyle geliyorlar ve geldiklerinde o soru işaretlerinin çok yersiz, hiçbir şekilde sorun edilmemesi gerektiği bir ortam olduğunu görüyorlar" dedi.

GÜNLÜK 150 YOLCU PCR TESTİ

Antalya Havalimanı'nda kurulan PCR Test Merkezi hakkında da bilgi veren Varol, "Giden yolcu ülkesine dönmeden burada PCR testi yaptırabiliyor, çok düşük bir ücretle. Hatta Avrupa'da en ucuz PCR testi ülkemizde yapılıyor. Dolayısıyla her giden yolcu arzu ettiği takdirde test yaptırabiliyor. Ülkesine iner inmez de kendisine bu bilgiler gönderiliyor ve elinde test sonuçları olabiliyor. Bu çok önemli. Bugün itibarıyla 150 ortalaması var, günlük bazda test yaptıran giden yolcuda" dedi.

TEMMUZ'DA İNGİLTERE VE POLONYA

Temmuz ayı içinde İngiltere ve Polonya'dan uçuşların da beklendiğini belirten Varol, "Eğer oralardan da uçuşlar başlarsa bu sayılar çok daha yukarılara çıkacaktır. Umutluyuz, çünkü çok güzel haberler alıyoruz. Turizm ve dışişleri bakanlarımız daha geçen hafta yurt dışı gezisi yaptılar. Birçok lobi faaliyetinde bulundular. Gelişmeleri bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde çok güzel rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

LUFTHANSA BAYRAK TAŞIYICI

Turizm ve havalimanı açısından Almanya'nın çok önemli olduğuna dikkati çeken Varol, şunları kaydetti:

"Henüz tam anlamıyla açılmadı ama Lufthansa, Almanya'nın bayrak taşıyıcısı ve uçuşlara başladı. Öncesinde İsviçre ve Sırbistan'ın bayrak taşıyıcı havayolları uçuşlara başladı. Bunlar charter hava yollarının yanında bayrak taşıyıcı olarak öne çıkanlar. Çünkü bir ülkenin bayrak taşıyıcısı uçmaya başlıyorsa bunun çok ciddi pozitif sonucu da olur. Gerisinden diğer charterlar gelecektir."


İsviçre, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı eski günlerine dönüyor - Son Dakika
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