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Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

02.12.2021 10:33
Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve kiralanması amacıyla yapılan ihalede en yüksek teklifi TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığının verdiğini belirterek, "İhalede Türkiye'nin kazancı KDV ile birlikte 8 milyar 555 milyon avro.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve kiralanması amacıyla yapılan ihalede en yüksek teklifi TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığının verdiğini belirterek, "İhalede Türkiye'nin kazancı KDV ile birlikte 8 milyar 555 milyon avro. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i peşin ödenecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Antalya Havalimanı ihalesinin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu bildirdi.

İki taliplinin yarıştığı ihalede en yüksek teklifin 7 milyar 250 milyon avroyla TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığından geldiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "İhalede Türkiye'nin kazancı KDV ile birlikte 8 milyar 555 milyon avro. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i peşin ödenecek. Bu bedel KDV ile 2 milyar 138 milyon avroya tekabül ediyor. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan dönemi kapsıyor." bilgisini verdi.

TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığının 765 milyon 252 bin 109 avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Proje, İç Hatlar ve 2. Dış Hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3. Dış Hatlar Terminali ve Genel Havacılık Terminali, VIP Terminali ve Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak."

"Ekonomiye güvenin ve ilginin göstergesi"

İhaleye gösterilen ilgiye dikkati çeken Karaismailoğlu, "Türk, Fransız ve Alman ortaklığı ile Türk-Rus ortaklı şirketlerin ihaleye katılması ekonomiye olan güvenin ve ilginin göstergesi. Ülkemiz gelir elde ediyor. Türkiye'nin, kararlı ve dinamik bir şekilde koşması gerekiyor. Bu bir maraton, en iyi enerji kaynaklarını kullanarak ön sıralara doğru istikrarlı ilerleme gerçekleştirmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Turizm hareketliliğinin artarak devam edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu geleceğin Türkiye'sinde, turizm merkezlerindeki havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmenin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Karaismailoğlu, ülkenin turizmde küresel marka olmasında büyük payı bulunan Antalya'nın, bu iddiasını sürdürmesinin de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesiyle mümkün olduğunu belirterek, bu anlayışla Antalya Havalimanı'nı yenilikçi, vizyoner bakış açısıyla geliştirmeye yönelik yeni proje ve yatırımların önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika


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