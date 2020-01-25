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Antalya Havalimanı kapasite artırma ihalesi iptal edildi
10 dakika önce
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla açılan ihale iptal edildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla açılan ihale iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:48
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