Antalya Havalimanı kapasite artırma ihalesi iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanı kapasite artırma ihalesi iptal edildi - Son Dakika Ekonomi

Antalya Havalimanı kapasite artırma ihalesi iptal edildi

10 dakika önce

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla açılan ihale iptal edildi.

Antalya Havalimanı kapasite artırma ihalesi iptal edildi, System.String[]

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla açılan ihale iptal edildi.

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti
Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 10:59:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Havalimanı kapasite artırma ihalesi iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]