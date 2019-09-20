Antalya havalimanı'nda 3,5 kilogram eroin ele geçirildi: 2 tutuklama
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ANTALYA Havalimanı'nda, bir yolcunun valizine gizlenmiş 3,5 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:25 Kaynak: DHA
ANTALYA Havalimanı'nda, bir yolcunun valizine gizlenmiş 3,5 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği görevlilerince Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, İran
'dan Van
aktarmalı Antalya'ya gelen İranlı H.E. ve S.G'nin valizlerinde arama yapıldı. Aramada bir valize gizlenmiş vaziyette 3,5 kilogram eroin ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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