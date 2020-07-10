Antalya Havalimanı'nda 3100 kişi Covid-19 testi yaptırdı - Son Dakika

Antalya Havalimanı'nda 3100 kişi Covid-19 testi yaptırdı

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, bakanlığın talimatıyla koronavirüs (Covid-19) süreci kapsamında Antalya Havalimanı'na kurulan laboratuvarda 3100 kişinin test yaptırdığını açıkladı.

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, bakanlığın talimatıyla koronavirüs (Covid-19) süreci kapsamında Antalya Havalimanı'na kurulan laboratuvarda 3100 kişinin test yaptırdığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hülür, bakanlığın talimatıyla pandemi sürecinde yurt dışı uçuşların başlaması ile yolcuların sağlığını korumak ve olası bulaşma riskini önlemek için havayolu ile yurt dışına gidecek olan ve yurt dışından gelenlerin kendi istekleri doğrultusunda tahlil amacıyla 30 Haziran'da terminal binasına laboratuvar kurulduğunu hatırlattı.

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Dr. Hülür, "Bu laboratuvarda 30 Haziran'dan bu yana yurt dışı seyahatleri kapsamında 3100 kişiden PCR testi için numune alarak laboratuvarda çalıştık. Yine Sağlık Bakanlığı'nın sistemi üzerinden elde edilen sonuçları, kişilere hem Türkçe hem de İngilizce olarak veriyoruz. Ayrıca Almanya'nın bazı bölgelerinden istendiği gibi farklı formlar da talep edilirse bunlar da tarafımızca onaylanarak kişilere veriliyor" dedi.

Antalya Havalimanı Sağlık Birimi'nde yeterli teknik donanım, tıbbi malzeme ve sağlık ekibinin bulunduğunu, kentte PCR testi yapılabilen laboratuvar sayısının yeterli olduğunu belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurulan Antalya Havalimanı laboratuvarında, yolcu yurtdışına uçuş öncesi veya limana gelişte isteğine bağlı olarak 110 lira ödeyerek Covid-19 testi yaptırabiliyor.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda 3100 kişi Covid-19 testi yaptırdı - Son Dakika
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