Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'nda 5 kilogram eroin yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya Havalimanı'nda 5 kilogram eroin yakalandı

Antalya Havalimanı'nda 5 kilogram eroin yakalandı

1 saat önce

Antalya Havalimanı'nda 5 kilogram eroin yakalandıANTALYA - Hakkari'den Antalya'ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı.

Antalya Havalimanı'nda 5 kilogram eroin yakalandı

ANTALYA - Hakkari'den Antalya'ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İran uyruklu bir şüphelinin Hakkari'den Ankara aktarmalı olarak Antalya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini edindi.

Havalimanına gelen V.M.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda 5 kilogram eroin yakalandı

Hakkari, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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