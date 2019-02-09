Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açıldı 5
12 dakika önce
Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açıldı 5(Tür: Yurt)
Antalya
Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açıldı 5
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:28 Kaynak: DHA
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