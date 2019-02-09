Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açıldı 6

Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açıldı 6

24 dakika önce

Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açıldı 6(Tür: Yurt)

Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açıldı 6

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:28 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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