Antalya Havalimanı'nda apron boşaldı, uçaklar parka çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda apron boşaldı, uçaklar parka çekildi - Son Dakika

Antalya Havalimanı'nda apron boşaldı, uçaklar parka çekildi

6 saat önce

ANTALYA Havalimanı'nda, normal zamanda her 2 dakikada bir uçak havalanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında apron, boşaldı.

Antalya Havalimanı'nda apron boşaldı, uçaklar parka çekildi, System.String[]

ANTALYA Havalimanı'nda, normal zamanda her 2 dakikada bir uçak havalanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında apron, boşaldı. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği Antalya Havalimanı'nda uçaklar, parka çekildi, yoğunluk ise yüzde 90 oranında azaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlar geçici süreyle yasaklanırken, yurt içi uçuşlar ise valiliklerin iznine bırakıldı. Geçen yıl gelen- giden yolcu olarak 70 milyon kişinin kullandığı, gün bazında ise ortalama 200 bin yolcu hareketinin yaşandığı Antalya Havalimanı, koronavirüs önlemlerinden sonra sessizliğe büründü. Geçen yıl turizm rekorlarının kırılmasında önemli yeri olan Antalya Havalimanı'nda, yazın en yoğun günlerde her 2 dakikada bir uçak iniş- kalkış yaparken, gün içinde yaklaşık 200 bin kişi hizmet aldı. Tedbirlerden sonra yoğun günlerden eser kalmazken, havalimanında hareketlilik yüzde 90 oranında azaldı. Normal zamanda önünde uzun kuyrukların oluştuğu bilet gişelerinin ve bagaj teslim noktalarının boş olması dikkat çekti. Ayrıca buradaki alanlara, 'sosyal mesafe' kuralına uyulması için 2'şer metre aralıklı uyarı bantları çekildi.

TERMAL KAMERAYLA ISI TESPİTİ

Havalimanında koronavirüse karşı bazı hijyen tedbirlerinin de alındığı görüldü. Girişte güvenlik işlemleri sırasında, X-ray noktalarından geçen az sayıda yolcuyu güvenlik görevlileri, tek sırayla alırken, güvenlik noktalarında yolcuların kemer, metal para ve cep telefonu gibi eşyaları içine koyduğu plastik kaplar da dezenfektan ile sürekli yıkanıyor. Ayrıca ilk kontrolden geçen yolcular, biletlerini alıp, uçağa binecekleri kapıya geldiklerinde ise son kez kontrolden geçip, bu defa termal kamerayla vücut ısıları tespit ediliyor.

İZİN KOMİSYONLARI ÇALIŞIYOR

Uçuşların valilik izinlerine bağlı olması nedeniyle otobüs terminalinde olduğu gibi havalimanında da izin komisyonu kurularak, görev yapmaya başladı. Komisyona başvuran yolcular, seyahat izin belgesi aldıktan sonra hizmet veren firmalardan bilet alabiliyor. Sefer sayılarının azaldığı ve bekleme sürelerinin en az 4 saati bulduğu öğrenilen havalimanında apronun ise boş görüntüsü dikkat çekti. Uçakların apronda park pozisyonunda olduğu görüldü.

'BİLET FİYATLARI ARTMIŞ'

Ağrı'ya gitmek için havalimanına geldiğini ve 1 gündür beklediğini belirten Hayati Aslan, 'Gelip erkenden alalım, dedik. Ama mağdur olduk. Açıkta kaldık. Tüm seferler iptal oldu, izin dilekçelerini verdik, bekliyoruz. Bilet fiyatlarında artış olmuş. Biletlerimiz de iptal edilmiş. Mağduriyetimiz giderilsin ve bizi artık göndersinler" diye konuştu.

Van'a gitmek için havalimanında bekleyen Mehmet Yıldız ise Ankara'ya gideceğini ve oradan aktarma yapacağını söyledi. Kalacak yerinin olmadığını ve Ankara'ya nasıl gideceğini de bilmediğini belirten Yıldız, 'Günlerdir burada bekliyorum. Buradan Ankara'ya gönderecekler orada 2 gün bekleyecekmişim, oradan da nasıl olacak bilmiyorum. Biletlerin fiyatı da arttı" dedi.


Koronavirüs, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:04 Kaynak: DHA

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