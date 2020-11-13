Antalya Havalimanı'nda ayakkabısının içinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya Havalimanı'nda ayakkabısının içine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan kişi ve gruplara yönelik çalışma yapıldı.
Diyarbakır'dan Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen yolculardan Ö.K'nin ayakkabısının astarında bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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