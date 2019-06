Antalya Havalimanı'nda buluntu eşya duyarlılığı

YIL içinde milyonlarca yerli yabancı turistin kullandığı Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda unutulan eşyaların muhafaza edildiği kayıp eşya odası dolup taşıyor. Sahibi bulunamayan eşyalar, 6 ayın sonunda imha ediliyor.Uçak yolcuları, uçuş stresi ve telaş gibi birçok nedenden dolayı eşyalarını havalimanı sınırlarında unutabiliyor veya kaybedebiliyor. Bekleme süresince özel odada özelliklerine göre ayrılarak tutanaklarıyla birlikte muhafaza edilen eşyalar, sahiplerinin havalimanı kayıp eşya departmanına ulaşmasını bekliyor. Sahipleri bulunan eşyalar kısa sürede iade ediliyor.Antalya Havalimanı'nda unutulan eşyaların çoğunluğu sahiplerine ulaştırılıyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Veli Ilgaz Arnaz, bulunan her eşyanın kayıt altına alınarak muhafaza edildiğini söyledi. Buluntu ve kayıp eşyaların çeşitliliğine değinen Arnaz, "Maddi değeri yüksek telefon, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, değerli saat ve takıların sahiplerine geri dönüşümü daha hızlı. Maddi değeri yüksek olan eşyaların sahipleri bize ulaşmayı seçiyor. Biz de gerekli teyitleri yaptıktan sonra kişinin eşyasını kendisine gönderiyoruz" dedi.Bulunan eşya ve geri gönderim oranının yüksekliğine dikkat çeken Arnaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:"2018 yılında 9 bin 500 buluntu ve kaybolan eşyayı tutanakla teslim almışız. Bu eşyalardan 4 bin kadarını sahiplerine ulaştırmışız. Toka, kemer, mayodan dizüstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesine kadar değişen skalada depomuzda eşyalar bulunuyor. Bu eşyaların takibini ciddi ciddi ediyoruz. 2019 yılının ilk 5 ayında havalimanı sınırlarında 3 binin üzerinde buluntu eşya tespit edilmiş, 1200'ünün sahibine ulaşarak iadesini gerçekleştirmişiz. 6 ay bekleme süresinin ardından alınmayan eşyalar, DHMİ ve emniyetin ortak çalışmasıyla imha ediliyor."Kayıp ve buluntu eşyaların yanı sıra havalimanlarında operasyon ve güvenlik birimlerini ekstra dikkat vermeye yönelten bir diğer unsurun yasaklı eşyalar olduğunu sözlerine ekleyen Arnaz, "Yasaklı eşyalar için sivil havacılığın çok ciddi güvenlik kuralları var. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası ve ulusal angajman kuralları bulunuyor. Bu güvenlik kuralları dünyanın her havalimanında uygulanıyor. Bazı malzemelerin kabin içinde veya yolcu ile birlikte taşınması yasak. Dolayısıyla bu tür malzemelere el konulması gerekiyor. Emniyet ile birlikte güvenlik personelimiz koordineli çalışma yürütüyor. Sıvı ve jel ürünlerin yanı sıra oyuncak silahtan kesici ve delici sivri uçlu tornavida, makas, çakı gibi malzemelere de el koymak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.2 BİN 337 OYUNCAK SİLAHA EL KONULDU2019 yılı 6 aylık zaman diliminde 2 bin 337 oyuncak silaha, 26 bin 818 sivri, delici ve kesici alete el konulduğunu kaydeden Arnaz, "Oyuncak silahların arasında gerçeğine çok benzeyenleri tutun da sıkışmış havayla çalışan airsoft silahlar da bulunuyor. Bu tür oyuncaklar insana zarar vermese bile uçağın kabininde bir yolcu tarafından havaya kaldırıldığında uçaktaki yolcuların panik yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle silaha benzer hiçbir oyuncağın güvenlik kapılarından geçmesine izin veremeyiz" dedi.DHA-Genel - Türkiye-Antalya - İbrahim LALELİAntalya Havalimanı'nda buluntu eşya duyarlılığıYIL içinde milyonlarca yerli yabancı turistin kullandığı Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda unutulan eşyaların muhafaza edildiği kayıp eşya odası dolup taşıyor. Sahibi bulunamayan eşyalar, 6 ayın sonunda imha ediliyor.Uçak yolcuları, uçuş stresi ve telaş gibi birçok nedenden dolayı eşyalarını havalimanı sınırlarında unutabiliyor veya kaybedebiliyor. Bekleme süresince özel odada özelliklerine göre ayrılarak tutanaklarıyla birlikte muhafaza edilen eşyalar, sahiplerinin havalimanı kayıp eşya departmanına ulaşmasını bekliyor. Sahipleri bulunan eşyalar kısa sürede iade ediliyor.Antalya Havalimanı'nda unutulan eşyaların çoğunluğu sahiplerine ulaştırılıyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Veli Ilgaz Arnaz, bulunan her eşyanın kayıt altına alınarak muhafaza edildiğini söyledi. Buluntu ve kayıp eşyaların çeşitliliğine değinen Arnaz, "Maddi değeri yüksek telefon, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, değerli saat ve takıların sahiplerine geri dönüşümü daha hızlı. Maddi değeri yüksek olan eşyaların sahipleri bize ulaşmayı seçiyor. Biz de gerekli teyitleri yaptıktan sonra kişinin eşyasını kendisine gönderiyoruz" dedi.Bulunan eşya ve geri gönderim oranının yüksekliğine dikkat çeken Arnaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:"2018 yılında 9 bin 500 buluntu ve kaybolan eşyayı tutanakla teslim almışız. Bu eşyalardan 4 bin kadarını sahiplerine ulaştırmışız. Toka, kemer, mayodan dizüstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesine kadar değişen skalada depomuzda eşyalar bulunuyor. Bu eşyaların takibini ciddi ciddi ediyoruz. 2019 yılının ilk 5 ayında havalimanı sınırlarında 3 binin üzerinde buluntu eşya tespit edilmiş, 1200'ünün sahibine ulaşarak iadesini gerçekleştirmişiz. 6 ay bekleme süresinin ardından alınmayan eşyalar, DHMİ ve emniyetin ortak çalışmasıyla imha ediliyor."Kayıp ve buluntu eşyaların yanı sıra havalimanlarında operasyon ve güvenlik birimlerini ekstra dikkat vermeye yönelten bir diğer unsurun yasaklı eşyalar olduğunu sözlerine ekleyen Arnaz, "Yasaklı eşyalar için sivil havacılığın çok ciddi güvenlik kuralları var. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası ve ulusal angajman kuralları bulunuyor. Bu güvenlik kuralları dünyanın her havalimanında uygulanıyor. Bazı malzemelerin kabin içinde veya yolcu ile birlikte taşınması yasak. Dolayısıyla bu tür malzemelere el konulması gerekiyor. Emniyet ile birlikte güvenlik personelimiz koordineli çalışma yürütüyor. Sıvı ve jel ürünlerin yanı sıra oyuncak silahtan kesici ve delici sivri uçlu tornavida, makas, çakı gibi malzemelere de el koymak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.2 BİN 337 OYUNCAK SİLAHA EL KONULDU2019 yılı 6 aylık zaman diliminde 2 bin 337 oyuncak silaha, 26 bin 818 sivri, delici ve kesici alete el konulduğunu kaydeden Arnaz, "Oyuncak silahların arasında gerçeğine çok benzeyenleri tutun da sıkışmış havayla çalışan airsoft silahlar da bulunuyor. Bu tür oyuncaklar insana zarar vermese bile uçağın kabininde bir yolcu tarafından havaya kaldırıldığında uçaktaki yolcuların panik yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle silaha benzer hiçbir oyuncağın güvenlik kapılarından geçmesine izin veremeyiz" dedi.

- Antalya