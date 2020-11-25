Antalya Havalimanı'nda cevizin içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Antalya Havalimanı'nda cevizin içinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya Havalimanı'nda çantasındaki cevizlerin içinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu hakkında işlem başlatıldı.

Antalya Havalimanı'nda çantasındaki cevizlerin içinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu hakkında işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Uluslararası Havalimanı İç Hatlar Terminaline gelen yolculardan A.A'nın çantasında arama yaptı. Aramada cevizlerin içine saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. A.A. hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, uyuşturucunun ele geçirildiği anların görüntüleri paylaşıldı.

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