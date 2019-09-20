Antalya Havalimanı'nda eroinle yakalandılar

Antalya Havalimanı'ndan yurda giriş yapan İran uyruklu iki şüpheli, 3 kilogram eroinle yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı'nı kullanarak yurda uyuşturucu sokanlara yönelik çalışma başlattı.

İran üzerinden Van'a oradan da hava yoluyla Antalya'ya gelen İran uyruklu H.E. ve S.G'nin üzerinde ve valizlerine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.