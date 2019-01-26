Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'nda Hortum Anı Amatör Kameralara Yansıdı-3

Antalya Havalimanı'nda Hortum Anı Amatör Kameralara Yansıdı-3

1 saat önce

Antalya Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı-3 (HORTUMUN GELİŞ ANI)(Tür: Yurt)

Antalya Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı-3 (HORTUMUN GELİŞ ANI)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:25 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Denizde Çıkan Hortum, Cep Telefonu Kamerasıyla Saniye Saniye Görüntülendi Antalya'da Denizde Çıkan Hortum Görüntülendi

Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var Son Dakika! Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:23:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'nda Hortum Anı Amatör Kameralara Yansıdı-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]