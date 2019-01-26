Antalya Havalimanı'nda Hortum Anı Amatör Kameralara Yansıdı-3
1 saat önce
Antalya Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı-3 (HORTUMUN GELİŞ ANI)(Tür: Yurt)
Antalya
Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı-3 (HORTUMUN GELİŞ ANI)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:25 Kaynak: DHA
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Antalya'da Denizde Çıkan Hortum Görüntülendi
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