Antalya Havalimanı'nda Hortum Anı Amatör Kameralara Yansıdı 6
1 saat önce
Antalya Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı 6 (Devrilen otobüsten yolcuların çıkarılması)(Tür: Yurt)
Antalya
Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı 6 (Devrilen otobüsten yolcuların çıkarılması)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:59 Kaynak: DHA
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