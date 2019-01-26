Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'nda Hortum Anı Amatör Kameralara Yansıdı-8

Antalya Havalimanı'nda Hortum Anı Amatör Kameralara Yansıdı-8

1 saat önce

Antalya Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı-8(Tür: Yurt)

Antalya Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı-8

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:14 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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