Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'nda Hortum Böyle Görüntülendi

Antalya Havalimanı'nda Hortum Böyle Görüntülendi

27 dakika önce

Antalya Havalimanı'nda hortum böyle görüntülendi Antalya Havalimanı'nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi: 11 yaralıANTALYA - Antalya Havalimanı'nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi.

Antalya Havalimanı'nda hortum böyle görüntülendi
Antalya Havalimanı'nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi: 11 yaralı

ANTALYA - Antalya Havalimanı'nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi. Servis otobüsünde bulunan 3 yer hizmetleri görevlisi ve 8 yolcu yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı. Antalya'da 2 gündür etkili olan kötü hava şartları bugün de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde Kumluca'da yaşanan hortumdan sonra bu kez Antalya Havalimanı üzerinde hortum yaşandı. Hortum nedeni ile havalimanı içerisinde bulunan bir servis otobüsü yan yattı. Olayda otobüsünde bulunan 8 yolcu ile 3 yer hizmetleri görevlisi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı.İlk belirlemelere göre yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı bildirildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Antalya, Genel
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